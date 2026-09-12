Rifiuti e sporcizia lungo la strada per il Rimedio proprio nei giorni della festa. A Oristano la minoranza di centrosinistra porta la questione in Consiglio comunale con un’interpellanza urgente, prima firmataria la consigliera Maria Obinu, e chiede conto all’Amministrazione delle condizioni in cui si è presentato uno dei principali percorsi verso il santuario.

Dal 7 al 10 settembre, osservano i consiglieri, la località è stata interessata dai festeggiamenti per la Madonna del Rimedio, «uno degli appuntamenti religiosi e comunitari più sentiti dalla città», con numerosi fedeli e visitatori. Eppure, lungo la strada di accesso, «è stata riscontrata una diffusa presenza di rifiuti e sporcizia», con immondizia abbandonata in più punti.

Per l’opposizione, il risultato è stato «un’immagine di incuria e scarsa attenzione al decoro urbano», ancora più stonata in occasione di una manifestazione di forte richiamo. Una situazione che, secondo i consiglieri, può incidere «sull’igiene, sulla sicurezza e sulla percezione complessiva dell’efficienza dell’Amministrazione comunale».

Il Comune aveva previsto modifiche alla viabilità per «garantire la sicurezza dei pellegrini e il regolare svolgimento delle celebrazioni». Per la minoranza, quindi, la cura del percorso avrebbe dovuto essere programmata per tempo.

Obinu chiede al sindaco e alla Giunta se siano stati previsti interventi straordinari, quali servizi siano stati effettuati, «in quali date e da quale soggetto incaricato». Vuole sapere anche «per quali ragioni» il percorso si sia presentato in quelle condizioni, nonostante l’affluenza fosse prevedibile, e se siano arrivate segnalazioni da cittadini, associazioni o operatori.

L’interpellanza chiede infine interventi immediati e nuove misure organizzative e di controllo «affinché situazioni analoghe non si ripetano» nelle prossime manifestazioni. L’opposizione vuole inoltre verificare eventuali «responsabilità o inadempienze» nell’esecuzione dei servizi programmati.

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