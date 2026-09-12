Sport ma anche taglio del nastro. Questa mattina, in occasione della Giornata dello sport, sono stati inaugurati gli impianti sportivi del paese, in via Roma.

"Sono stati realizzati grazie al finanziamento di 400mila euro ottenuto con il bando "Sport e periferia" - spiega la sindaca Monica Ortu - A cui si aggiungono altri 50 mila euro di bilancio comunale. Abbiamo riqualificato il campo da calcetto e quello da tennis. Sono stati rimessi a nuovo anche gli spogliatoi. Mentre è stato realizzato un nuovo campo da padel e un campo polivalente. L'iniziativa dedicata allo sport prosegue anche domani, sempre nel complesso sportivo. Alle otto una passeggiata sportiva. Poi crossfit, Yoga, tennis, pallavolo e basket. Al pomeriggio, alle 16, corso di difesa personale. Alle 18.30 tornei di calcetto calcetto e padel.

© Riproduzione riservata