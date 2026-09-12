Ha raggiunto il traguardo dei 102 anni la signora Antonica Garau, nata a Sorradile l'8 settembre 1924 e oggi residente a Roma, dove vive vicino ai figli. Un compleanno speciale, che rafforza una tradizione di longevità profondamente radicata nel Barigadu. L'ultracentenaria è stata sposata per 73 anni con Pietro Atzori, suo coetaneo, scomparso tre anni fa all'età di 99 anni. Una vita intera condivisa, fatta di lavoro, sacrifici e dedizione alla famiglia. Dal loro matrimonio sono nati quattro figli: Annamaria, Elena, Tonino e Giuseppe, che oggi la accompagnano con affetto in questo nuovo traguardo. Nonostante la distanza l'intera comunità, continua a sentire zia Antonica parte viva del paese. La sua storia è quella di tante donne dell'epoca con una vita segnata da tempi difficili, ma vissuta con forza, dignità e spirito di sacrificio. La longevità, nella famiglia Garau - Atzori, sembra essere un dono tramandato: anche la madre Maria Puliga e la nonna Mascia superarono i cento anni.

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