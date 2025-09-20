Il passo è cruciale nella definizione del nuovo assetto della mobilità cittadina. Comune di Oristano e Arst hanno impresso una forte accelerata al trasferimento della stazione dei pullman da via Cagliari al Centro intermodale. L’incontro a Palazzo Campus Colonna ha visto la partecipazione del sindaco Massimiliano Sanna, dell’assessore ai Trasporti Ivano Cuccu, dell’amministratore unico di ARST Giovanni Mocci, del direttore Carlo Poledrini e dei dirigenti comunali dei settori Sviluppo del territorio e Lavori pubblici, Sara Angius e Alberto Soddu.

“È stato un incontro produttivo - ha commentato il primo cittadino - L’Arst ha confermato la disponibilità a lasciare libera l’area di via Cagliari. Mettere a disposizione della città il parcheggio degli autobus significherà avere un’ampia area da destinare a parcheggi nel centro cittadino. Sarà la ciliegina sulla torta alle politiche di riqualificazione del centro storico”.

Cuccu, che nelle scorse settimane aveva indicato la fine dell’anno come traguardo, conferma l’obiettivo:

“Siamo nella condizione di programmare la piena operatività del Centro intermodale e quindi pianificare lo spostamento della stazione. Occorre però che la Regione autorizzi i nuovi percorsi e disponga l’adeguamento dei costi”.

Il trasferimento della stazione aprirà la strada a un nuovo parcheggio strategico per il centro e, di fatto, potrebbe chiudere il dibattito sulla riapertura al traffico di piazza Manno.

