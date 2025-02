L’ultimo post risale al 31 dicembre 2024: «Il 2 e il 4 marzo si avvicinano. Siete pronti?», si legge. Poi il silenzio. Eppure manca meno di un mese alla Sartiglia, uno degli eventi più importanti dell’Isola, capace ogni anno di catalizzare l'attenzione di migliaia di turisti e di diffondere la cultura e le tradizioni della Sardegna nel mondo. Dopo anni però l’evento scompare dai social, sia dalla pagina ufficiale Facebook “Sa Sartiglia”, 36mila follower, sia da quella Instagram. Due canali dove fino al 31 dicembre scorso la Fondazione Oristano presentava la manifestazione tutto l’anno e nei minimi particolari. Quasi un post ogni tre giorni, per raccontare un momento particolare della giostra: dalla vestizione del capo corsa alla corsa alla stella, dalle le pariglie alla svestizione. Ma anche tutto ciò che si nasconde dietro questo evento come la preparazione delle bardature per i cavalli. Tutto mostrato con spiegazioni dettagliate.

Non sono mai mancate le curiosità, i retroscena, le interviste ai protagonisti della giostra. E poi video e tantissime immagini. Un modo per far conoscere l’evento a un pubblico sempre più smart e digitale. Senza dimenticare tutte le informazioni: come arrivare in città, come spostarsi da un percorso all'altro, gli orari dei vari momenti della giostra e tutto ciò che è utile al turista presente ad Oristano a Carnevale. Tantissimi negli anni i like, le condivisioni e i commenti nelle due pagine social. Ci sono post che registrano più di 3mila "mi piace". Una promozione importante insomma.

E ora il nulla: silenzio da quasi 40 giorni. Le due pagine social avevano riscosso un grande successo anche durante l’evento grazie alle tantissime dirette dai percorsi. Quest'anno nessun cenno nemmeno alla candelora che si è tenuta lo scorso 2 febbraio, con la consegna dei ceri benedetti e quindi l’investitura dei due capi corsa. Lo scorso anno invece il popolo del web aveva potuto assistere anche a questa cerimonia, a partire dalla messa che si celebra la mattina presto. In tanti, sempre nei canali social, si chiedono dove è possibile acquistare i biglietti e come, ma nessuno risponde.

