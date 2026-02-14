Il Comune di Mandas ha avviato la procedura per l’assegnazione di legna da ardere proveniente dalle aree incendiate nell’estate 2021, in località “Sa Ceraxia”. L’iniziativa, prevista dalla determinazione numero 19 del 21 febbraio 2024 e dalla deliberazione di Giunta numero 14 del 23 gennaio 2024, prevede l’assegnazione di piccoli lotti di legna, ciascuno composto da circa cinque piante, variabili in base alla tipologia e all’ubicazione del materiale.

Possono partecipare privati residenti a Mandas e associazioni o enti privati senza scopo di lucro con sede nel Comune, rispettando requisiti come l’assenza di precedenti assegnazioni, di pendenze tributarie o di titolarità di boschi facilmente accessibili, oltre al rispetto della normativa forestale. Chi non potrà occuparsi personalmente del taglio dovrà indicare il nominativo di un delegato. Le domande devono essere presentate al protocollo comunale o scaricate dal sito istituzionale, entro il limite delle disponibilità, secondo una procedura “a sportello”. Ogni concessione richiede una cauzione di 100 euro, cifra cge verrà restituita dopo il sopralluogo finale fondamentale per attestare la corretta esecuzione dei lavori e la pulizia del sottobosco. La graduatoria sarà pubblicata entro venti giorni dalla chiusura delle domande sul sito del Comune e sull’albo pretorio online. L’assegnazione avverrà in ordine di presentazione, con comunicazione scritta del quantitativo e della tempistica di prelievo.

