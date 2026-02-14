Per la stagione estiva c'è ancora tempo, ma la ricerca di personale è già partita. La Sis, la ditta che gestisce i parcheggi lungo la costa del Sinis, annuncia due selezioni di personale da assumere a tempo determinato e parziale, per lo svolgimento delle attività di ausiliario del traffico e di addetto ai servizi di pulizia, in vista della stagione estiva 2026.

"Per l’ammissione alle selezioni è richiesto il possesso di alcuni requisiti essenziali, quali la cittadinanza italiana, il possesso della maggiore età, del diploma di scuola media superiore, l’assenza di carichi penali pendenti e di misure di prevenzione, il possesso della patente di guida categoria B e l’idoneità fisica all’incarico - si legge in una nota del Comune di Cabras - Costituisce titolo preferenziale il possesso di uno o più dei seguenti requisiti: età non inferiore a 20 anni e non superiore ai 40, la familiarità con le tecnologie informatiche e l’essere dotati di pc e accesso a internet. È un requisito preferenziale anche la residenza nel territorio del Comune di Cabras e la conoscenza di una o più lingue straniere".

Gli interessati possono partecipare alla selezione entro il giorno 28 febbraio, inviando l’istanza all’indirizzo e-mail hr@sis.city. Alla domanda occorre allegare il proprio curriculum vitae riportante l’espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali e le fotocopie del documento di identità e del codice fiscale.

La procedura di selezione consisterà in una valutazione preliminare dei curriculum pervenuti e in una verifica della conformità del profilo del candidato a quello di ausiliario del traffico. Solo i candidati che risulteranno adatti al profilo professionale ricercato verranno ammessi a un colloquio volto a verificare le competenze e le attitudini, in relazione alle funzioni e ai compiti da svolgere.

© Riproduzione riservata