Terralba, martedì 17 febbraio la sfilata con 20 carri di "Su Mattis de Coa"Rinviato causa maltempo il carnevale dei bambini, previsto per oggi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Anche Terralba si prepara a celebrare il suo 43° Carnevale, "Su Mattis de Coa, sogni di cartapesta”. evento che continua a rinnovarsi e crescere ogni anno. Si sarebbe dovuto iniziare oggi, sabato 14 febbraio, con l’attesissimo carnevale dei bambini, ma la sfilata è stata rinviata per il maltempo. ll giorno clou martedi 17 febbraio dove dalle 15 sarà grande festa e spettacolo con la partecipazione di 20 carri allegorici e gruppi mascherati locali ma anche provenienti da Terralba e da altri comuni del territorio. “Un motivo di particolare orgoglio per la comunità – afferma l’assessore allo spettacolo Rosella Orrù- è la presenza e l’impegno di due gruppi cittadini, Storpions e Magic, autentici protagonisti nella lavorazione della cartapesta. Con passione, esperienza e spirito di squadra, coinvolgono ogni anno tantissimi figuranti, contribuendo a creare quell’atmosfera unica che da oltre quattro decenni caratterizza il Carnevale terralbese.
L’Amministrazione Comunale – aggiunge Orrù- insieme alla Pro Loco, Consulta giovanile e alle realtà associative coinvolte, invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi per vivere insieme una delle tradizioni più sentite nel nostro paese”.