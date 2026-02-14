Anche Terralba  si prepara a celebrare il suo 43° Carnevale, "Su Mattis de Coa, sogni di cartapesta”.  evento  che continua a rinnovarsi e crescere  ogni anno. Si  sarebbe dovuto iniziare oggi, sabato 14 febbraio,  con l’attesissimo  carnevale dei bambini, ma la sfilata  è stata rinviata per il maltempo. ll  giorno clou  martedi 17 febbraio  dove dalle 15 sarà grande festa e spettacolo con la partecipazione di 20 carri allegorici e gruppi mascherati locali ma anche provenienti da Terralba e da altri comuni del territorio. “Un motivo di particolare orgoglio per la comunità – afferma l’assessore allo spettacolo Rosella Orrù- è la presenza e l’impegno di due gruppi cittadini, Storpions  e Magic, autentici protagonisti nella lavorazione della cartapesta. Con passione, esperienza e spirito di squadra, coinvolgono ogni anno tantissimi figuranti, contribuendo a creare quell’atmosfera unica che da oltre quattro decenni caratterizza il Carnevale terralbese. 

L’Amministrazione Comunale – aggiunge Orrù- insieme alla Pro Loco, Consulta giovanile e alle realtà associative coinvolte, invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi per vivere insieme una delle tradizioni più sentite nel nostro paese”.

