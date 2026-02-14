Anche Terralba si prepara a celebrare il suo 43° Carnevale, "Su Mattis de Coa, sogni di cartapesta”. evento che continua a rinnovarsi e crescere ogni anno. Si sarebbe dovuto iniziare oggi, sabato 14 febbraio, con l’attesissimo carnevale dei bambini, ma la sfilata è stata rinviata per il maltempo. ll giorno clou martedi 17 febbraio dove dalle 15 sarà grande festa e spettacolo con la partecipazione di 20 carri allegorici e gruppi mascherati locali ma anche provenienti da Terralba e da altri comuni del territorio. “Un motivo di particolare orgoglio per la comunità – afferma l’assessore allo spettacolo Rosella Orrù- è la presenza e l’impegno di due gruppi cittadini, Storpions e Magic, autentici protagonisti nella lavorazione della cartapesta. Con passione, esperienza e spirito di squadra, coinvolgono ogni anno tantissimi figuranti, contribuendo a creare quell’atmosfera unica che da oltre quattro decenni caratterizza il Carnevale terralbese.

L’Amministrazione Comunale – aggiunge Orrù- insieme alla Pro Loco, Consulta giovanile e alle realtà associative coinvolte, invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi per vivere insieme una delle tradizioni più sentite nel nostro paese”.

