Ripristinare e completare il campo sportivo di San Giuseppe Lavoratore: è questo l’obiettivo che il Rotary Club Oristano si è dato per l’edizione 2025 della “Rotary Corre”, la corsa benefica giunta alla sua nona edizione, in programma sabato 14 . Un traguardo di solidarietà che unisce sport e impegno civico, coinvolgendo ogni anno centinaia di persone provenienti da tutta la Sardegna.

Il percorso si snoderà nel cuore del centro storico cittadino, con tre formule pensate per tutti: la 10 km competitiva, la 10 km non competitiva e una passeggiata di 3 km.

La partenza è prevista alle 19:30 da Piazza Roma (ci si potrà iscrivere anche domani, a partire dalle 16, a Palazzo Arcais), ma la giornata inizierà già dalle 16, con attività sportive promozionali – dal basket al judo, dalla scherma al tennistavolo – tra Piazza Eleonora e Piazza Roma. L’iniziativa, che negli anni ha permesso di finanziare progetti concreti come l’acquisto di un sollevatore per disabili nella piscina comunale o di una pedana per la scherma in carrozzina, è organizzata con la collaborazione del Comune, del Comando dei Vigili Urbani, della Provincia, della UISP, dell’ASD Cronometristi “M. Barbacini”, delle associazioni Runners Oristano, Marathon Club Or, Dinamica Sardegna, Atletica Oristano, nonché dei giovani di Rotaract e Interact.

