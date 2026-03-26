Oristano, la Polifonica Arborense protagonista in CattedraleIl coro accompagnerà le celebrazioni della Settimana Santa
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Dopo quasi vent’anni di assenza, la corale Polifonica Arborense torna a ricoprire un ruolo storico nella Cattedrale di Oristano: sarà infatti protagonista del Triduo Pasquale, accompagnando tutte le celebrazioni della Settimana Santa. Il ritorno arriva per volontà dell’arcivescovo Roberto Carboni, che ha nuovamente riconosciuto al coro il titolo di Cappella Musicale del Duomo, incarico già svolto dal 1975 ai primi anni Duemila. Alla guida, il direttore Alessio Carrus, nominato Maestro di Cappella.
Il programma musicale, con la collaborazione del maestro organista Fabio Frigato seguirà i momenti centrali del rito: dalla Messa in Coena Domini del Giovedì Santo fino alla Pasqua, con un crescendo culminante nell’“Alleluia” di Georg Friedrich Handel e nel “Regina Coeli” KV 256 di Wolfgang Amadeus Mozart. Contestualmente, la Polifonica rinnova anche il proprio assetto organizzativo, con il presidente Roberto Irde, il vicepresidente Arnaldo Manis, la segretaria Alessia Gallus e il tesoriere Giancarlo Piras, con i consiglieri Biancamaria Cabula, Susanna Pinna, Antonio Mellai e Franco Abbinante.