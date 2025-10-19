Una voce autorevole di Oristano protagonista ad “Assisi pax mundi 2025”. La Polifonica arborense ha partecipato alla rassegna internazionale che quest’anno celebra gli 800 anni del cantico delle creature di San Francesco con il tema “Cum tutte le tue creature”.

Venerdì il coro ha emozionato il pubblico nella Cattedrale di San Rufino con un concerto dedicato alla lode in particolare con l’esecuzione del Cantico delle Creature di Italo Bianchi. Sabato invece la Polifonica ha animato la messa vespertina nella Basilica inferiore di San Francesco e poco dopo ha partecipato al concerto conclusivo della rassegna insieme agli altri cori provenienti da tutta Italia.

«Questa giornate ad Assisi per la Polifonica arborense sono state un momento di grande valore artistico e spirituale, nel segno del dialogo e della bellezza condivisa attraverso la musica con un auspicio di pace in tutto il creato» fanno sapere in una nota.

