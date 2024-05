Quindici oristanesi residenti in via Verga sono a processo per invasione di terreni comunali allo scopo di occuparli, per aver recintato l’area prospiciente alle loro villette.

Secondo l’accusa, erano state sistemate reti metalliche, siepi, cancelli, alberi e piante ornamentali. I cittadini una decina di anni fa avevano segnalato al Comune una situazione di degrado e avevano chiesto l’intervento dell’amministrazione.

L’allora Giunta Tendas aveva manifestato la volontà di autorizzare la concessione in comodato ai cittadini ma quella delibera non aveva avuto seguito. Era, poi, arrivata una denuncia alla Procura e dopo gli accertamenti era stato avviato un processo. Stamattina in Tribunale nuova udienza, aggiornata al 12 luglio.

