Momenti di paura questa sera a Oristano per un incendio divampato in una casa di via Amsicora, fra i quartieri di Sant’Efisio e del Sacro Cuore. Solo la prontezza di riflessi di un militare della Brigata Sassari ha evitato il peggio: sana e salva la coppia di anziani (il marito è invalido, bloccato su una sedia a rotelle), poi grazie all’intervento dei vigili del fuoco l’incendio è stato domato anche se i danni sono ingenti.

Tutto è successo in pochissimi minuti. Dal caminetto una scintilla è finita sul divano e in pochi secondi il fuoco si è esteso agli altri arredi della cucina. Agostino Pirastru, 51 anni, militare del quinto Reggimento genio guastatori di Macomer che vive accanto alla casa in cui è divampato l'incendio: «Quando sono arrivato, le fiamme erano sempre più minacciose – racconta – sono passato dal retro sfondando una portafinestra, ho aiutato la signora e il marito e poi ho cercato di spegnare il fuoco con la pompa ma non c’era più corrente elettrica. A quel punto con l’aiuto di mio figlio Carlo di 11 anni, ho riempito diversi secchi d’acqua e siamo riusciti a contenere le fiamme».

Momenti concitati e di grande tensione fino all’arrivo dei vigili del fuoco che hanno domato completamente l’incendio e messo in sicurezza la cucina, che ha subito danni notevoli. Nessuna conseguenza ma solo un grandissimo spavento per la coppia di anziani che ha rischiato di restare intrappolata.

