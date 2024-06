Con la consegna dei lavori di restauro della pavimentazione a scacchiera, la riqualificazione di piazza Manno a Oristano è ormai alle battute finali, anche se per la chiusura definitiva del cantiere si attende l'ultimo parere della soprintendenza.

Oggi il dirigente della polizia municipale Gianni Uras ha firmato una nuova ordinanza che istituisce divieti temporanei nell’area in cui un tempo sorgeva l’ex distributore di benzina, all'altezza del civico 3.

«Per poter procedere con la riqualificazione dell’area ai piedi dell’ex reggia giudicale abbiamo chiesto di poter spostare il gabbiotto per la misurazione dell’inquinamento della falda acquifera sottostante - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Prevete - questo comporta il posizionamento di un nuovo rilevatore».

A partire da venerdì 14 e fino a fine anno, dalle 7 alle 19, per un massimo di 15 interventi, «viene istituito il restringimento della carreggiata per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori».

Intanto, procedono spediti gli interventi di riqualificazione del centro storico inseriti nel Programma di rigenerazione urbana. Domani gli operai inizieranno la posa delle lastre in basalto in via Ciutadella de Menorca, poi il cantiere si trasferirà in via Crispi.

