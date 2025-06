Un evento per celebrare l’inizio delle vacanze estive. In piazza Eleonora, domani alle 19, arrivano i Superanimatori per una serata all’insegna della musica, dei giochi e del divertimento. L’evento, organizzato dal Centro commerciale naturale centro città in collaborazione con il Comune, vedrà la partecipazione di mascotte e l’organizzazione di giochi per grandi e piccini.

Un modo per trascorrere una piacevole serata all’aperto e festeggiare la fine della scuola.

L’evento è aperto a tutti.

