Una maratona musicale per celebrare la Festa dei lavoratori. L’appuntamento è domani, in piazza Corrias, con la settima edizione del “Concerto del primo maggio”, organizzato dall’Input Simple Club. Si parte alle 12 e si va avanti fino a notte con l’intrattenimento di diversi gruppi per accontentare tutti i gusti: tra i protagonisti la “883 Tribute Band” con lo spettacolo “Tieni il tempo”, Lady Ross e Dario Sarais proporranno una selezione di musica degli anni Novanta e Duemila. E ancora “Riff/Raff”, ACDC Tribute Band, kantina Staff, Ratm Tribute Band, i Sonic Marbles, il “Fire Show” di Gionata Feuer Frei e i dj Giangi Cappai e Massi Zucca. A presentare sarà Davide Urgu. Non solo buona musica e discoteca all’aperto: in piazza Corrias, saranno presenti un’area food, un’area drink e un’area relax per un’intera giornata all’insegna del divertimento.

