Marciapiedi sconnessi, parchi inaccessibili, pensiline scomode, negozi spesso non a norma: Oristano si scopre “a macchia di leopardo” sul fronte dell’accessibilità. È quanto emerso dalla presentazione del PEBA – Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche – illustrato in commissione Lavori pubblici dai tecnici dello studio Scarpa & Drouille. L’architetta Murielle Drouille-Scarpa, rispondendo all’assessore Simone Prevete, ha sottolineato che le criticità aumentano man mano che ci si allontana dal centro.

Il piano, elaborato dopo rilievi condotti tra aprile e settembre 2024, prevede interventi su oltre 200 spazi pubblici e 53 edifici comunali, per un investimento stimato di circa 2,8 milioni di euro. Le voci principali riguardano l’adeguamento dei marciapiedi, l’accessibilità nei parchi, l’installazione di semafori acustici e la messa in sicurezza degli attraversamenti. “Il Comune deve dare il buon esempio sugli edifici pubblici”, ha dichiarato il presidente della commissione, Giuliano Uras. Il piano dovrà ora tornare in Commissione, passare in Giunta e poi in Consiglio. È prevista una finestra di 60 giorni per le osservazioni pubbliche.

Il dirigente Alberto Soddu ha invitato a non perdere tempo: “I finanziamenti ci sono, ma bisogna farsi trovare pronti”.

