Tempo di programmazione per le associazioni e le società sportive di Oristano: c’è tempo fino al 30 giugno per presentare le richieste di utilizzo temporaneo degli impianti comunali in vista della prossima stagione sportiva. Il Comune apre le porte alle candidature per numerose strutture: dall’impianto di atletica leggera Sinis-Nurra al nuovo Palazzetto dello sport, passando per le palestre di Torangius, quelle delle ex scuole di Silì, la vecchia palestra Tharros, le strutture scolastiche di via Amsicora e via Diaz e il campo da calcio di Silì.

Le domande devono essere compilate su apposito modulo, disponibile online sul sito istituzionale del Comune o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, e inviate via mail (protocollo@comune.oristano.it), tramite PEC (istituzionale@pec.comune.oristano.it) o consegnate a mano all’Ufficio Protocollo in Piazza Eleonora. Le concessioni verranno rilasciate entro il 31 luglio.

Le palestre scolastiche saranno accessibili esclusivamente in orari extrascolastici. Chi ha già usufruito degli impianti nella stagione in corso dovrà dimostrare di essere in regola con i pagamenti, in caso contrario, la domanda sarà respinta. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Sport ai numeri 0783 791311, 791480, 791287 o scrivere a ufficio.sport@comune.oristano.it.

