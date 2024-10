L'obiettivo è la valorizzazione delle eccellenze alimentari della regione Sardegna presenti nei mercati contadini di Campagna Amica, mettendo in risalto le competenze e le abilità acquisite dagli alunni degli istituti alberghieri sardi, integrando diverse tecniche e metodologie finalizzate alla crescita, all'innovazione.

L 'Istituto Don Deodato Meloni, Coldiretti Oristano e Campagna Amica Oristano, organizzano la seconda edizione di “Campagna Amica Gourmet”, il concorso di Enogastronomia degli istituti alberghieri regionali, che si terrà ad Oristano, nella sede di via Carducci, il 15 novembre 2024.

Il tema del 2024 è il riso. Le iscrizioni sono aperte dal 30 settembre con bando di partecipazione inviato a tutti gli istituti regionali.

All'edizione 2023, il tema era l'agnello sardo, vinsero i ragazzi dell'alberghiero di Tortolì. Saranno ammesse a partecipare le prime 8 squadre che entro il 21 ottobre presenteranno la loro candidatura.

Il team dovrà essere composto da tre unità (3°- 4°- 5° anno) di cui un ragazzo con disabilità. La preparazione e l'allestimento del piatto avverrà alla presenza di una giuria che controllerà tutto il processo produttivo sino alla presentazione diretta del prodotto finito. Come nella scorsa edizione, le squadre concorrenti avranno a disposizione 2 ore per la realizzazione di 4 piatti, 3 per la giuria e un piatto espositivo da mostrare al pubblico presente.

