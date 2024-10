Anche il pediatra di libera scelta si può ora scegliere con un click. È attivo il servizio on-line di scelta e revoca del medico.

Per farlo è possibile accedere al portale regionale ZenteWeb. I cittadini in questo modo non saranno costretti a recarsi fisicamente agli sportelli della Asl.

La scelta del pediatra deve essere effettuata dai genitori o dai tutori legali del minore. ZenteWeb inoltre mette a disposizione le informazioni del medico, degli orari di ricevimento e dell’indirizzo degli ambulatori. Gli utenti possono inoltre visualizzare i propri dati anagrafici, le proprie esenzioni e i dati del proprio medico. Per accedere al servizio come genitore o tutore legale è necessario inserire la propria identità digitale mediante un account Spid, la tessera sanitaria o la carta d’Identità elettronica. L’accesso è riservato agli assistiti maggiorenni del Sistema Sanitario Regionale della Sardegna.

