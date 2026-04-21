Schiamazzi fino a notte fonda, vetri rotti, rifiuti abbandonati, petardi e oggetti lanciati oltre le recinzioni: a Oristano il parco “Brigata Sassari”, a soli otto mesi dalla riapertura, rischia di diventare un’area in rapido scivolamento verso il degrado.

La situazione è finita in un’interrogazione presentata in Consiglio comunale da Francesco Federico insieme a Francesca Marchi, Carla Della Volpe, Speranza Perra, Massimiliano Daga, Maria Obinu, Umberto Marcoli e Giuseppe Obinu. I consiglieri parlano di «gravi e reiterati fenomeni di degrado e vandalismo», con «urla e comportamenti molesti» concentrati soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana.

Nel mirino anche «l’abbandono sistematico di rifiuti e materiali pericolosi», oltre a intrusioni nelle proprietà private limitrofe. Gli interventi delle forze dell’ordine, si legge, non sarebbero bastati a fermare le criticità.

Pochi giorni fa la Giunta, su proposta dell’assessora Maria Bonaria Zedda, ha approvato gli indirizzi per affidare in concessione uno degli immobili all’ingresso del parco, già riqualificati. Un progetto di valorizzazione che però si scontra con una gestione quotidiana ancora fragile.

Da qui le richieste all’Amministrazione: «se siano a conoscenza della situazione»; «quali interventi urgenti intendano adottare per garantire sicurezza, decoro e legalità»; «se sia prevista l’installazione di un sistema di videosorveglianza e con quali tempistiche», valutando anche la chiusura notturna dell’area.

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