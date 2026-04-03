Diciassette box vendita, un bar, spazi per la ristorazione e aree attrezzate per la sosta e la degustazione: è dall’organizzazione interna, finalmente definita nei numeri, che prende forma il nuovo mercato civico di via Mazzini a Oristano. Un progetto che arriva dopo quasi dieci anni di chiusura e abbandono della struttura, oggi inutilizzata e progressivamente degradata, e che punta a riattivare uno degli spazi più identitari della città.

Il piano sarà illustrato pubblicamente giovedì 9 aprile all’Hospitalis Sancti Antoni, in un passaggio che l’amministrazione presenta come momento di confronto con cittadini e operatori prima dell’approvazione definitiva e della successiva gara d’appalto.

L’impianto prevede servizi per il pubblico e un sistema di spazi liberi tra gli ingressi e l’area ortofrutta, arredati con tavoli e sedie per favorire la permanenza e il consumo sul posto. Un cambio di passo rispetto al modello tradizionale con l’obiettivo di intercettare anche i flussi turistici.

Sul piano strutturale, l’edificio sarà completamente ridisegnato: su un’area complessiva di 3.150 metri quadrati, la superficie coperta sarà di 1.605 mq, con un volume di oltre 28 mila metri cubi. Sarà conservato solo il portale storico su via Mariano IV, mentre il resto sarà ricostruito in una configurazione più compatta e funzionale, con fronti vetrate e una galleria voltata che richiama l’impianto originario.

All’esterno sono previsti 490 metri quadrati di aree verdi e percorsi ispirati al paesaggio agrario dell’oristanese, oltre a collegamenti accessibili e privi di barriere. Un intervento da 6 milioni di euro che punta a trasformare il mercato in un polo urbano capace di contribuire al rilancio del centro storico.

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