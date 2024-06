Buone notizie per i pazienti rimasti senza medico di base dell’ambito di Oristano. Il dottor Edoardo Angius, che ha concluso il corso di specializzazione in medicina generale, potrà ora accogliere sino a 1500 pazienti. Finora il dottor Angius aveva un massimale di 1000 pazienti. Così riferisce la Asl.

I cittadini di Oristano, Palmas Arborea e Santa Giusta, interessati a scegliere il dottor Angius come medico di base possono presentarsi all’ufficio “Scelta e revoca” al numero 41 di via Carducci o seguire la procedura on line. Ma non solo.

Dal 1 luglio entrerà in servizio sempre nell’ambito 1 di Oristano un altro medico di base, la dottoressa Maria Cristina Giovanna Musinu, che visiterà i pazienti nel suo ambulatorio di via Beato Angelico 7, ad Oristano, il lunedì e il martedì dalle 15 alle 18,30, il mercoledì dalle 8 alle 10, il giovedì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 8 alle 10.

Il nuovo medico di base, che lascia la cittadina di Terralba, potrà accogliere sino a 1500 pazienti. I cittadini di Oristano, Palmas Arborea e Santa Giusta, interessati a scegliere la dottoressa Musinu come medico di base, possono presentarsi all’ufficio “Scelta e revoca” al numero 41 di via Carducci o seguire la procedura on line a partire dal prossimo 1 luglio.

