Auguri di Natale speciali per il gruppo dei ragazzi Sea Scout di Oristano, l’associazione che da anni si occupa di formazione ed integrazione dei ragazzi con disabilità motorie e svantaggi cognitivo relazionali. Accompagnati dai loro educatori hanno avuto modo di visitare i locali della Capitaneria di Oristano. Sono entrati anche all’interno della sala operativa, il cuore pulsante dell’edificio.

I ragazzi sono stati accolti dal comandante Federico Pucci che ha illustrato agli ospiti speciali le attività e i compiti d’istituto propri della Guardia Costiera con particolare riferimento all’attività di ricerca e soccorso di persone in difficoltà o disperse. Ma non solo. Il gruppo si è poi spostato in porto, nella darsena, dove le unità della capitaneria di porto di Oristano ormeggiano. Poi sono saliti a bordo della motovedetta 2101, visitandola sotto l’occhio vigile ed esperto dell’equipaggio che con piacere ha illustrato le mansioni della stessa.

Non sono mancate le domande e le curiosità poste dai ragazzi, entusiasti dell’attività svolta. Per loro una giornata da ricordare. Al termine della visita non è mancata la foto ricordo tutta da incorniciare.

