«Dire che erano indietro è un’offesa alla memoria di chi è morto». Sono parole cariche di amarezza quelle di Dario Sanna, fratello del caporal maggiore degli alpini Luca Sanna, 32 anni, di Samugheo, ucciso nel gennaio 2011 in Afghanistan durante uno scontro a fuoco nei pressi della base italiana di Bala Murghab.

Luca Sanna prestava servizio nell’avamposto chiamato Highlander, “l’immortale”, il punto più avanzato dello schieramento.

«Altro che non aver fatto niente – racconta Dario Sanna – i nostri militari hanno fatto abbastanza. Se davvero fossero stati indietro, come qualcuno ha detto, la gente non sarebbe morta».

È una risposta diretta alle recenti dichiarazioni del presidente Trump che mettono in dubbio l’efficacia e la posizione operativa dei soldati italiani.

«Non l’abbiamo presa bene – sottolinea – perché non corrisponde alla verità. Mio fratello e i suoi commilitoni erano in prima linea».

Un impegno che, secondo il familiare del militare caduto, andava ben oltre l’aspetto militare. «Erano fieri di quello che stavano facendo: aiutavano le persone, i bambini che vivevano lì. Credevano davvero in quella missione».

Poi l’amara conclusione: «Ora però gli americani hanno mollato tutto e se ne sono andati. In pochi anni è tornato tutto com’era prima. E allora viene da chiedersi se tutti quei sacrifici siano serviti davvero a qualcosa».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata