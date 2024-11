L’obiettivo è quello di far conoscere le attività di supporto medico, psicologico e sociale offerte sul territorio, ma anche dare voce ai bisogni di chi affronta la malattia per accrescere la qualità dei servizi e favorire il dialogo tra pazienti e familiari con professionisti sanitari, associazioni di volontariato e tutti coloro che fanno parte del percorso di cura. Il Consultorio familiare cittadino organizza un incontro dedicato alle persone con tumore, ai loro familiari e a tutta la comunità per informare e sensibilizzare sui servizi di supporto a loro dedicati.

L’evento, dal titolo “Oristano si unisce per i pazienti oncologici”, che si terrà il 20 novembre alle 17 all’Hostel Rodia di Oristano, sarà un’occasione preziosa per scoprire i servizi disponibili sul territorio, ma anche per esprimere le proprie necessità e sentirsi parte di una rete di solidarietà. Un aperitivo conviviale accompagnerà l’incontro, in cui i partecipanti potranno interfacciarsi con medici, psicologi, rappresentanti di associazioni locali e professionisti del settore. L’evento è gratuito ed aperto ai pazienti oncologici, ai loro familiari e a tutti i cittadini interessati.

