Il consiglio comunale di Oristano prende posizione per difendere il reparto di pediatria dell'ospedale San Martino. E lo fa con un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i rappresentanti di maggioranza e opposizione e votato all’unanimità dove si impegna il sindaco Andrea Lutzu e la sua giunta “a porre in essere nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale, della Regione Sardegna e dell'esecutivo nazionale qualsiasi attività volta ad ottenere risposte concrete e tempestive circa il reintegro della pianta organica del reparto (con particolare attenzione all'inserimento di un esperto in diabetologia pediatrica) affinché venga assicurato il ripristino della normale operatività dello stesso, conseguentemente, sia garantita la sopravvivenza del punto nascite del reparto di ginecologia".

Lo stesso Lutzu ha spiegato: “Io non ho mai mollato sulla sanità e non intendo farlo adesso. Non cado sulle provocazioni da campagna elettorale. Chi conosce la mia storia e il mio impegno non può dubitare. Tra tante emergenze l'ultima è proprio questa della pediatria. Le ultime notizie sono arrivate nei giorni scorsi dopo che ho incontrato il Comitato, che affianchiamo nelle sue rivendicazioni, e successivamente il nuovo direttore generale. Il Direttore generale ha garantito la pubblicazione nei prossimi giorni del bando, attraverso richiesta dalla ASL all'ARES, per 4 pediatri a tempo determinato e uno per un pediatra con specializzazione diabetologica. Confidiamo dunque in una soluzione del problema".

