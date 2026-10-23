Oltre 634mila euro per affidare per 30 mesi la gestione dell’Informacittà di Oristano. Il Comune mette in moto la procedura per individuare il nuovo gestore del servizio, con l’obiettivo di garantire la continuità delle attività oltre la scadenza dell’attuale affidamento, fissata al 31 dicembre. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le 23.59 del 2 novembre attraverso la piattaforma telematica SardegnaCat. La procedura prevede una prima indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare alla successiva gara negoziata. Non si tratta ancora dell’appalto vero e proprio, ma del passaggio preliminare necessario per raccogliere le candidature. Il servizio prevede l’offerta gratuita di informazioni e orientamento su lavoro, istruzione, formazione, salute, diritti dei cittadini, solidarietà sociale, sport e tempo libero. Al futuro gestore spetteranno anche la produzione e l’aggiornamento di materiali informativi, la promozione delle iniziative del territorio e la collaborazione con associazioni, scuole, enti e istituzioni. Previsto inoltre il supporto agli uffici comunali nella divulgazione dei servizi offerti dall’Amministrazione. Per partecipare sono richiesti requisiti economici e professionali precisi: tra questi, un fatturato minimo di un milione di euro nel triennio 2023-2025 e almeno due precedenti appalti per la gestione di servizi Informacittà affidati da pubbliche amministrazioni. L’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

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