Dal 5x1000 un aiuto alle famiglie più bisognose: la quota dell’Irpef 2022 devoluta al Comune sarà utilizzata per contribuire alle spese mediche, visite specialistiche o accertamenti sanitari sostenuti dal 1° gennaio al 31 ottobre da nuclei a basso reddito residenti in città.

Il rimborso, erogato a fronte di pezze giustificative, è pari al 60 per cento della spesa sostenuta, in misura non superiore a 300 euro. “Il fondo che abbiamo costituito può sostenere quelle famiglie che soprattutto in questo momento hanno particolare difficoltà a soddisfare le proprie necessità”, spiega il sindaco Massimiliano Sanna.

“La quota del 5 per mille dell’IRPEF 2022 destinata al Comune è di 7 mila 115 euro – ricorda l’assessora ai Servizi sociali, Carmen Murru -. Le somme saranno impiegate per rimborsare spese per visite specialistiche e accertamenti sanitari”.

Le richieste verranno accolte in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Possono accedere al contributo le famiglie con Isee non superiore a 15mila euro. Le istanze dovranno essere presentate al Comune entro il 31 ottobre.

