Addio al gas propanato, in città arriva il metano. Adesso c’è una data da segnare sul calendario: il 12 maggio per Oristano inizia una nuova era energetica. La transizione della fornitura avverrà in un’unica giornata, garantendo la continuità del servizio ai 2.500 clienti che hanno già sottoscritto un nuovo contratto e adeguato, nei casi in cui fosse necessario, gli impianti interni.

Il gas naturale arriverà direttamente dal deposito costiero di Higas alle aziende del Consorzio Industriale mediante la rete di distribuzione consortile e nella rete di distribuzione cittadina gestita da Medea, favorendo la decarbonizzazione dei consumi e mettendo a disposizione della città e del suo sistema economico una fonte di energia più conveniente, sostenibile e sicura rispetto a quelle in uso. Per chi non avesse provveduto (pochissimi a dire il vero, considerato che il 90% degli utenti ha già completato la pratica) nessun problema: i cittadini avranno alcuni giorni “extra” per finalizzare il contratto con una società di vendita a propria scelta ed evitare la sospensione della fornitura.

Per agevolare il passaggio e chiarire eventuali dubbi, Medea ha allestito un Info Point in Corso Umberto I 10, nel quale si possono ottenere informazioni su incentivi e promozioni attive. La società ha messo a disposizione della cittadinanza allacciata alla rete un contributo fino a 250 euro per la copertura di eventuali costi di adeguamento degli impianti interni. Poco più di due settimane al “metano-day” che dovrebbe garantire, oltre alla riduzione delle emissioni inquinanti, anche una stabilità dei prezzi.

