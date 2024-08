Continuano le “ferie” nell’ambulatorio della Guardia medica di Oristano, in via Carducci. Continua l’emergenza sanitaria. Questa settimana le porte della struttura non si apriranno nemmeno una volta. Un disagio non indifferente, sia per i cittadini, sia per chi abita nei paesi limitrofi ma anche per i tanti turisti ancora in vacanza nell’oristanese.

A comunicarlo come sempre è stata la Asl con una nota pubblicata sul sito istituzionale. «La direzione generale della Asl 5 e la Struttura Semplice Dipartimentale “Integrazione Ospedale-Territorio” comunicano che da oggi lunedì 26 agosto a domenica 1 settembre - si legge - non saranno attivi i turni del punto di guardia medica di Oristano, in via Carducci. In caso di necessità rivolgersi ai punti di continuità assistenziale vicini».

Quali però non viene specificato. Chi quindi la sera o il fine settimana si sente male è costretto a raggiungere altre zone del territorio oppure recarsi al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano, dove le file per l’attesa non mancano mai.

© Riproduzione riservata