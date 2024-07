Gli incivili non mollano. Anche stanotte c'è qualcuno che fuori dalla sede della Caritas di Oristano, l'ex chiesetta di San Paolo, in via Versilia, ha abbondato dei rifiuti. Questa volta però, oltre alla solita busta piena di vestiti, anche un vecchio bidone di plastica.

Si tratta di un dispetto contro chi ha chiesto più controlli delle forze dell'ordine per evitare gli abbandoni? Chissà. Ha fatto la scoperta stamattina la responsabile della caritas Maria Antonietta Dessì. «Chi agisce in questo modo è un incivile e va fermato», aveva commentato proprio ieri. E oggi l'ennesima sorpresa. Un fenomeno che in città va avanti da troppo tempo, nonostante la presenza del cartello affisso al portone della sede di via Versilia che indica sia che non si può abbondare nulla per strada ma anche gli orari di apertura della sede per la consegna dei vestiti da donare o di oggetti per bambini semi nuovi. Non bidoni di plastica insomma, da smaltire all'ecocentro.

Ora il centro di raccolta chiude per tutto il mese di agosto e per la prima settimana di settembre. E chissà cos'altro verrà abbandonato.

