Oristano festeggia il suo patrono: chiusi al pubblico gli uffici amministrativi, tecnici e professionali della AslSaranno comunque garantiti tutti i servizi sanitari d’urgenza
In occasione della festività di Sant’Archelao, patrono della città di Oristano, domani venerdì 13 febbraio saranno chiusi al pubblico gli uffici amministrativi, tecnici e professionali della Asl che hanno sede a Oristano, nello specifico quelli della sede legale Asl 5 (via Carducci, 35), del distretto socio-sanitario (via Carducci, 41) e le strutture territoriali della città: Poliambulatorio (via Pira), Centro salute mentale, Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, servizio riabilitativo territoriale (piazzale San Martino) e Servizio Dipendenze (Serd).
Lo ha comunicato la direzione dell'azienda sanitaria. Nella stessa giornata all’ospedale San Martino saranno sospese le attività del Centro trasfusionale, del Centro prelievi e quelle degli ambulatori di Chirurgia, Urologia, Otorinolaringoiatria, Endoscopia digestiva, Dermatologia, Oculistica, Ostetricia e ginecologia, Cardiologia e Terapia del dolore.
Per esigenze organizzative sarà inoltre sospesa, sempre venerdì 13 febbraio, l’attività dell’ambulatorio di Igiene e sanità pubblica di Samugheo. Saranno comunque garantiti tutti i servizi sanitari d’urgenza.