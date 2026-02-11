Giù le mani dalle “Cursas de carrasegae” a Paulilatino. Secondo Luigi Oppo, che dal 1994 si occupa delle richieste di autorizzazione e della redazione dei Piani di Sicurezza per le manifestazioni legate al carnevale tradizionale di Paulilatino, le corse del 21 e 22 febbraio sono fuori dal Decreto Abodi.

“Il decreto 8 gennaio 2025, noto come decreto Abodi, nonché il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, concernono esclusivamente le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati – spiega Oppo -. I percorsi autorizzati sono quelli relativi alle gare di endurance e di cross country. Il Decreto, dunque, intende regolamentare solo le manifestazioni che si svolgono in luoghi diversi dai percorsi e dagli impianti autorizzati, da autorizzare ad hoc e nelle quali vengono utilizzati atleti e cavalli atleti”.

Quindi, precisa Oppo: “L’ articolo 1 del decreto Abodi contiene la definizione del termine equide, precisando che deve intendersi riferito ai cavalli atleti, ma nessuno dei cavalli che partecipano alle manifestazioni carnevalesche di tutta la Sardegna può considerarsi equide, in quanto non sono iscritti al repertorio dei cavalli atleti”.

Per Oppo quindi le corse di Paulilatino e in generale tutte le altre che non prevedono alcuna competizione del binomio cavallo-cavaliere sono estranee all’ ambito di applicazione del Decreto Abodi.

“Queste considerazioni – conclude il tecnico - sono state da me esplicitate al comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal Prefetto, il quale ha lasciato intendere che si trattava di una errata interpretazione. Le stesse sono state inserite nel Piano di Sicurezza de Sas cursas de carrasegae per giustificare la mancata applicazione del Decreto Abodi”.

© Riproduzione riservata