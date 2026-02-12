Fiumi di lacrime, non si aspettava di essere omaggiata. Il titolo di Camelia 2026, premio che ogni anno il Gremio del Cavaliere infinito attribuisce a una delle donne che hanno contribuito e contribuiscono con amore a conservare la tradizione più intima, più sacra e più bella della Giostra, è stato assegnato a Miriam Contini, che fin da giovane ha respirato aria di Sartiglia.

«Mentre era in attesa del figlio Sergio, quando Pino, il marito, le domandò se avesse qualche desiderio, invece che un dolce o un frutto lei chiese una maschera del Componidori - raccontano dal Gremio del cavaliere infinito - In seguito, rimasta vedova nel 1990, come per incarnare il suo sogno mandò il giovanissimo Sergio da Antonio Casu – benemerito fondatore del “Giara Club” – perché imparasse a cavalcare. Quando poi il ragazzo terminò gli studi e si diplomò, lei non gli regalò un orologio ma uno stocco. E bisogna dire che Sergio, costretto dall’amore di sua madre a essere un predestinato, l’ha saputa accontentare. Infatti è stato prima Componidoreddu nella Sartigliedda, e poi, nel 2017, Componidori».

Miriam Contini sarà proclamata ufficialmente Camelia 2026 al Teatro Garau lunedì 16 febbraio alle 20, durante la rassegna di cori tradizionali sardi “Cantando a Carnevale” che da sempre, generosamente, offre al Gremio del Cavaliere Infinito lo spazio per la premiazione.

Anche questa volta il premio consisterà in una preziosa camelia in ceramica realizzata e regalata dall'artista Alessandra Raggio. Ma quest’anno alcune sue opere potranno essere ammirate anche da chi non sarà presente alla premiazione. Infatti, da venerdì 13 alle 19 a martedì 17, cinque sue grandi camelie in ceramica saranno esposte presso la casa Cominacini- Falqui Cao in via Parpaglia 38 trasformata per l’occasione dalle luci di Antonio Falchi in uno spazio metafisico perfetto per accogliere quei petali colorati che, come dice l’autrice, «ho plasmato uno per uno con una terra che da sempre mi riempie il cuore».

Le 11 Camelie assegnate sino a oggi sono Angela Solinas (2015), Gabriella Collu (’16), Maria Teresa Mereu (’17), Matilde Carta (’18), Anna Paola Corona (’19), Anna Contini (’20), Stefania Pinna (’21), Pina Soddu (‘22), Patrizia Pala (’23), Giorgia Mugheddu (’24), Franca Fenu (’25).

