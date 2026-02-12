Il Comune di Cabras promuove un incontro pubblico dedicato alla riattivazione del Centro Commerciale Naturale. L’appuntamento, rivolto in particolare ai titolari delle attività cabraresi, è fissato per giovedì 19 febbraio alle ore 16, presso l’auditorium del Centro Polivalente, in via Tharros.

«L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche di sviluppo turistico portate avanti dall’amministrazione Abis ed è pienamente coerente con le strategie regionali e territoriali orientate alla valorizzazione del tessuto economico locale e al rafforzamento della rete di imprese attive nei settori del commercio, dell’artigianato e dei servizi - si legge in una nota del Comune - Nel corso dell’incontro si parlerà di commercio di prossimità, marketing territoriale e coesione sociale, con la presentazione di strumenti operativi e opportunità utili al riavvio del Ccn, oltre all’illustrazione di esperienze e casi di successo maturati in altre realtà della Sardegna».

