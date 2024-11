A Oristano si è trasferita per amore nel 1956 e non l’ha mai più lasciata. E proprio qui, circondata dall’affetto dei 4 figli e dei due nipoti, Solange ed Ermes, giunti appositamente da Roma e Bologna, Anna Elia ha spento cento candeline.

Nata a Magisano (Catanzaro) l’8 novembre del 1924, a 14 anni si trasferì a Roma dove nel 1951 sposò Delio Zedda, maresciallo dell’esercito originario di Domusnovas. Formidabile ai fornelli e molto impegnata nel sociale con diverse associazioni di volontariato , la signora Anna ha festeggiato l’invidiabile traguardo alla presenza del sindaco Massimiliano Sanna e della vice, Maria Bonaria Zedda, che le hanno donato una targa ricordo a nome della comunità cittadina.

“La sua generosità come donatrice di sangue le è valsa una medaglia d’oro - si legge in una nota del Comune - Donna solare e sempre molto allegra, amava le feste e aveva una predilezione per la musica di Renato Carosone, per Renato Rascel, per i film di Stanlio e Ollio e Totò, oltre a un’ammirazione particolare per Amedeo Nazzari e Gary Cooper”.

