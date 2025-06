L'obiettivo è quello di fare il punto sulla situazione dell'ematologia in Sardegna. Venerdì 6 e sabato 7 giugno, all'hotel Mariano V Palace Hotel di Oristano, si terrà l'ottavo congresso dal titolo “Ematologia in Sardegna”: attualità in ematologia clinica e oncomeatologia”, che ha come responsabili scientifici e presidenti Luigi Curreli, direttore del reparto di Oncoematologia dell'ospedale San Martino di Oristano e Paolo Serra, direttore della Farmacia Ospedaliera del San Martino.

«L'obiettivo è, come sempre - dicono i due medici - riunire tutti i professionisti che si occupano della diagnosi e della cura delle patologie ematologiche e oncoematologiche con una particolare attenzione alle tematiche dell'intelligenza artificiale con applicazioni nello sviluppo di nuovi farmaci, in diagnostica radiologica e radioterapia. Ed ancora linfomi aggressivi ed indolenti e patologie ematologiche non oncologiche».

Sarà anche questa volta un confronto di esperienze diverse da tutta l'isola e non solo. I lavori inizieranno venerdì 6 giugno alle 9,30 e proseguiranno sino alle 18,30. Sabato 7 giugno invece dalle 9 alle 13.

