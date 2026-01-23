Nessuno prende il posto dei pediatri andati in pensione e così 3.540 bambini (zero-14 anni) sono senza cure: 1.558 piccoli nel distretto di Oristano, 1.695 in quello di Ghilarza-Bosa e 287 nell’Ales-Terralba. Per tamponare questa emergenza la direzione dell’Asl 5 sta avviando un progetto sperimentale per aprire un Ascot pediatrico in ciascuno dei distretti e sono già state raccolte le adesioni di alcuni pediatri in pensione. «Registriamo anche la disponibilità di Gaia Serrau, operativa nell’ambito 1 del distretto di Oristano, che non ha ancora raggiunto il limite massimo di mille pazienti, ad accogliere anche i bambini residenti in altri ambiti territoriali, previo rilascio del nullaosta. Che deve essere richiesto direttamente alla professionista solo via e-mail (gaiaserraupediatra@gmail.com)

«Comprendiamo bene le esigenze e le preoccupazioni delle famiglie e siamo al loro fianco nella ricerca di soluzioni che ci permettano di affrontare un’emergenza, quale è la carenza di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, che verosimilmente si protrarrà nel medio e lungo termine». afferma la direttrice generale della Asl di Oristano Grazia Cattina.

