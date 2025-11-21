Ancora un giorno e nel cuore della città si sentiranno nuovamente le trombe e i tamburi. Domani, sabato 22 novembre, il Gremio di San Giuseppe svelerà il nome di Su Componidori che guiderà la Sartiglia 2026, quella di martedì 17 febbraio. L’annuncio della presentazione è arrivato dal presidente del Gremio dei Falegnami, il majorale en cabo Carlo Pisanu. La cerimonia si terrà come sempre nella sede del Gremio dei Falegnami, in via Eleonora, alle 19.

«Sarà una prima festa - ha detto il presidente - A tutti presenteremo chi guiderà la Giostra il martedì del Carnevale». Con lui ci sarà il vicepresidente Gianluca Sanna e poi tutti gli altri membri della corporazione. Sarà presente poi la moglie, Sa Priorissa Alba Camedda: è lei che si occuperà dalle prossime settimane delle prove del rito della vestizione del capocorsa da parte delle massaiddas. E poi domani non mancheranno i tamburi, le trombe e i brindisi con la Vernaccia.

Carlo Pisanu si prepara a vivere la sua quarta Sartiglia da protagonista. È stato presidente del Gremio nel 2000: scelse come capo corsa Carlo Ligas. Ebbe l’onore di consegnare spada e stoccu in via Duomo anche nel 2015: indossò il cilindro Alessandro Crobu, noto Su Longu.

Per lui fu una grande festa anche la Sartiglia del 2020: fu nominato presidente del Gremio anche in quell'anno e scelse come componidori Cristian Matzuzzi. E da domani sera la festa per il Gremio dei Falegnami potrà cominciare.

