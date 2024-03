Disagi non solo negli Ascot, gli ambulatori istituiti tempo fa per i pazienti dei paesi della provincia rimasti senza medico di base spesso però chiusi a causa della mancanza dei camici bianchi, ma anche per quanto riguarda il servizio di Guardia medica.

La direzione generale della Asl 5 e la Struttura Semplice Dipartimentale “Integrazione Ospedale-Territorio” ha fatto sapere infatti che nel fine settimana non saranno coperti i turni delle guardie mediche di Oristano e Cabras.

In città porte chiuse sabato 30 marzo dalle 20 alle 8 del giorno successivo e anche per quanto riguarda il turno diurno e notturno di domenica 31 marzo. A Cabras verrà soppresso il turno diurno dalle 8 alle 20 e dalle 20 alle 8 del giorno successivo di domenica 31 marzo.

«In caso di necessità - fanno sapere come sempre dalla Asl - ci si può rivolgere ai punti di guardia medica limitrofi».

© Riproduzione riservata