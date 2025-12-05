Una carezza in un periodo difficile, un modo per non crollare davanti alla malattia fisica che incide profondamente sulla vita emotiva, sull’immagine corporea, sulle relazioni e sull’autostima delle donne che la affrontano. L’associazione Komunque Donne, formata da donne operate di tumore al seno e da figure professionali specializzate in ambito oncologico, scende in campo ancora una volta per dare un aiuto a chi sta vivendo la malattia oncologica, promuovendo i due progetti dal “Rinascere insieme” e “Legami che curano”.

Due progetti e un unico obiettivo: prendersi cura di chi affronta la malattia e di chi accompagna con amore e fatica il percorso di cura. Si tratta di due percorsi di sostegno psicologico condotti da una psico-oncologa e da un estetista oncologica specializzata Apeo e rivolti rispettivamente alle donne con diagnosi di tumore al seno e ai loro familiari o caregiver. “Rinascere insieme” è pensato come uno spazio protetto in cui le donne possano condividere emozioni, paure e speranze, riscoprendo la propria forza interiore e ricostruendo un’immagine di sé positiva dopo l’esperienza della malattia. “Legami che curano” offre invece un percorso dedicato ai familiari, spesso protagonisti silenziosi del percorso oncologico. Gli incontri intendono fornire strumenti di ascolto, comprensione e gestione emotiva per affrontare con maggiore equilibrio e consapevolezza le sfide quotidiane dell’assistenza e del sostegno. Entrambi i percorsi mirano a promuovere benessere psicologico, resilienza e relazioni di cura consapevoli. Sono previsti diversi incontri di gruppo che inizieranno da gennaio. Si terranno al Centro Servizi del Volontariato, in via Michele Pira. Per informazioni e adesioni è necessario chiamare al 3791684731.

© Riproduzione riservata