Dopo le lacrime, la rabbia e le fiamme arrivano nuovamente i sorrisi, i gelati, i caffè e tanto altro ancora. Pochi giorni fa ha riaperto i battenti il chiosco Night and Day, sul lungomare Eleonora d’Arborea nella borgata marina di Torre Grande: un’istituzione per i giovani di Oristano dal 1997. Trent'anni di lavoro, vita e storie.

Il locale, a pochi metri dal mare, dove l'odore del fumo si è trasformato in profumo di riscatto e di voglia di ricominciare, dopo settimane di lavori ha ripreso l’attività. «Tre mesi che resteranno per sempre nel sangue, nella mente e nelle ossa di tutti noi», raccontano i titolari. «Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'aiuto degli amici e delle tante persone che ci hanno donato quanto potevano».

Era la notte del 10 marzo quando un grosso incendio avvolse il chiosco, sul lato destro del lungomare. In pochi minuti il rogo inghiottì tutta la struttura in legno. Sul posto arrivarono le squadre dei vigili del fuoco, ma della struttura rimase ben poco. Se non macerie, cenere e amarezza. I titolari del locale però non sono rimasti soli. Immediatamente partì una raccolta fondi per aiutarli a ricostruire la struttura, uno dei chioschi più noti e frequentati sul lungomare di Torre Grande, soprattutto l’estate, anche grazie alla presenza di diverse band musicali. E ora si volta pagina.

