«I ragazzi prima di assentarsi in massa potevano parlare con me. Sono dispiaciuta e amareggiata per il loro comportamento. Io sono sempre disponibile, sono a favore del dialogo».

Sono le parole della dirigente del liceo scientifico Mariano IV d’Arborea di Oristano Donatella Arzedi, dopo aver saputo che gli studenti hanno deciso di non presentarsi a scuola per due giorni di seguito come segno di protesta a causa di vari disagi tra cui la presenza di guano, odori insopportabili e bagni inagibili.

«Il trasferimento dai Frassinetti all’Istituto di via Messina si terrà a metà novembre, come già dichiarato nei mesi scorsi - spiega subito Arzedi - Siamo quindi nei tempi. Ecco perché non capisco il motivo della protesta per questo motivo. Sulla presenza invece del guano e degli animali morti io so che gli operai, in seguito all'interessamento del Comune, sono già intervenuti. Per quanto riguarda invece i bagni di via Messina è vero che in alcuni ci sono dei problemi a causa dei lavori importanti in corso, ma molti sono agibili».

La scuola non esclude di prendere provvedimenti per l’assenza di massa degli studenti: «Lo sciopero, è giusto ricordarlo - conclude la dirigente - non si fa in questo modo».

