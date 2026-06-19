Oristano, difende una ragazza e viene picchiato: operatore ecologico in ospedaleL’uomo sarebbe stato colpito con un bastone dopo essere intervenuto per allontanare due giovani che stavano importunando una donna
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Sarebbe intervenuto per difendere una giovane donna da quello che gli era apparso come un comportamento aggressivo da parte di due ragazzi, ma poco dopo sarebbe stato lui a finire nel mirino. Paura all’alba di oggi nel centro storico di Oristano, dove un operatore ecologico di Formula Ambiente è stato aggredito e trasportato in ospedale.
Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore, impegnato nel servizio di spazzamento stradale in via Dritta, avrebbe notato due giovani che, a suo giudizio, stavano maltrattando una ragazza. L’uomo sarebbe quindi intervenuto verbalmente per richiamarli e avrebbe anche minacciato di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Poco dopo nella zona sarebbero arrivati i carabinieri, che avrebbero identificato i due ragazzi.
Una volta conclusi gli accertamenti, però, i giovani avrebbero nuovamente raggiunto l’operatore mentre stava proseguendo il proprio turno di lavoro. A quel punto sarebbe scattata l’aggressione: secondo quanto emerso finora, uno dei due avrebbe preso un bastone dal mezzo di servizio e avrebbe colpito l’addetto alla testa. Il lavoratore ha riportato ferite che hanno reso necessario il ricorso alle cure ospedaliere.
Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità.
Dura la reazione della Uil Sardegna e della Uil Trasporti Sardegna, che hanno espresso «la più ferma condanna per la vile e brutale aggressione» subita dal loro assistito. I sindacati hanno manifestato vicinanza al lavoratore, ribadendo che «nessun lavoratore deve rischiare la propria incolumità mentre svolge onestamente il proprio lavoro».