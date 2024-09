Presto la pista di Cort'e Baccas potrà tornare ad ospitare le selezioni dei cavalieri della Sartiglia. La Giunta Sanna ha deliberato il prelevamento dal Fondo di riserva di 45mila euro per la messa in sicurezza del percorso.

“La pista si snoda su un tracciato di 820 metri lineari costeggiato da una staccionata in legno che sarà rimpiazzata da uno nuovo in PVC che migliorerà la sicurezza dell’impianto a beneficio dei cavalieri e ci metterà in linea con le prescrizioni dell’Ordinanza Martini - fa sapere l’assessore alla Cultura Luca Faedda - Sarà possibile effettuare eventi sporadici come le prove e le selezioni, mentre per eventi fissi occorrerà l’omologazione da parte della FISE ma questo sarà un passaggio successivo”.

Da tempo i cavalieri, che negli ultimi anni erano stati costretti a stabilire l’ordine del terzetti attraverso estrazione (o come quest’anno, sulla base di video delle prove), chiedevano che il percorso fosse reso idoneo.

“Comune, Fondazione Oristano e Associazione Cavalieri si sono confrontati più volte su questo tema e insieme hanno individuato la soluzione più adatta a risolvere il problema – spiega il sindaco Massimiliano Sanna -. Attraverso questo stanziamento potremo consentire alla pista di rispettare l’ordinanza Martini e soddisfare gli standard di sicurezza stabiliti per le piste di allenamento. I lavori dovrebbero iniziare nelle prossime settimane e concludersi abbastanza velocemente consentendo ai cavalieri di prepararsi al meglio e di effettuare regolarmente le selezioni in vista della prossima Sartiglia”.

