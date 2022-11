Tregua armata tra il sindaco di Oristano e l'Udc.

Il gruppo si è presentato compatto in Consiglio comunale per la votazione delle dichiarazioni programmatiche, ma ha lanciato un messaggio chiaro agli alleati: «Non saremo servi sciocchi di questa maggioranza, vogliamo incidere sul futuro della città - ha detto il capogruppo Vincenzo Pecoraro -. Incidere significa avere i nostri assessori: non uno o due ma quanti ci spettano».

Solo rinviata, dunque, la spinosa questione legata alla nomina di Carmen Murru alla guida dell'assessorato ai Servizi sociali. Giovedì scorso lo scudo crociato (fatta eccezione per l'indipendente Paolo Angioi) aveva disertato la seduta in aperta polemica con il primo cittadino. Oggi un parziale passo indietro che non cancella completamente i malumori.

Le linee programmatiche sono state approvate con i voti della maggioranza. Contraria l'opposizione che ha accusato il primo cittadino di «mancanza di visione della città e di coraggio».

© Riproduzione riservata