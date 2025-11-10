Gli enti locali intermedi, le province che da poco sono resuscitate nel loro ruolo istituzionale e amministrativo, saranno l’oggetto del nuovo convegno che organizzano le associazioni culturali Senatore Lucio Abis di Oristano e Nino Carrus di Borore.

Il focus dell'incontro in particolare sugli enti provinciali di Oristano e Nuoro con relazioni e dibattito dal titolo “Nuove architetture istituzionali come strumento per il riequilibrio territoriale delle Province di Nuoro e Oristano”. Appuntamento Sabato 15 novembre alle 9:30 presso la Sala Paolo VI del Seminario di Oristano, in piazza Duomo.

«L’obiettivo è approfondire le nuove architetture istituzionali in grado di garantire pari opportunità a tutte le aree del territorio regionale, con particolare attenzione alle zone interne dell’Isola», spiegano Pietro Arca presidente della Lucio Abis e Rosanna Carboni presidente della Nino Carrus.

L’intendimento è promuovere un dibattito aperto e partecipato, coinvolgendo territori e cittadini delle Province di Oristano e Nuoro per «contrastare la tendenza a un modello polarizzato su Sassari e Cagliari, che rischia di aggravare lo spopolamento e la marginalizzazione delle zone interne. Si discuterà della necessità di restituire ai cittadini il diritto di scegliere chi debba amministrare il territorio, valorizzando la modalità elettiva come strumento di costruzione delle comunità e di protagonismo politico locale», proseguono Pietro Arca e Rosanna Carboni.

Introducono Pietro Arca e Rosanna Carboni, saluti del sindaco di Oristano Massimiliano Sanna poi gli interventi di: Marco Betzu professore dell’Università di Cagliari, Roberto Deriu capogruppo PD in consiglio regionale, Paolo Pireddu presidente della provincia di Oristano, Giuseppe Ciccolini presidente della Provincia di Nuoro, Emiliano Fenu sindaco di Nuoro, Daniela Falconi presidente regionale Anci. Conclude i lavori Gianvalerio Sanna presidente del Consorzio Uno-Università di Oristano. Il convegno ha il sostegno della Fondazione di Sardegna.

