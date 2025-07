Promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita istituzionale: è questo l’obiettivo dell’incontro in programma, alle 18.30, nella sala consiliare della Provincia.

L’appuntamento vedrà coinvolte le Consulte giovani di quattordici comuni dell’oristanese, tra cui Oristano (che proprio nei giorni scorsi ha rinnovato il direttivo affidando la guida a Simone Crobu) Cabras, Abbasanta, Terralba e San Vero Milis. Parteciperanno sindaci, assessori e consiglieri regionali.

L'iniziativa rappresenta un momento di confronto cruciale per valorizzare il ruolo delle Consulte giovanili sul territorio e rafforzare il dialogo tra istituzioni e nuove generazioni. In programma anche la proposta di costituire una Consulta Giovani provinciale, strumento fondamentale per dare voce unitaria ai giovani dell’intera provincia.

