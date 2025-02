Una buona notizia, ora che le liste d’attesa per effettuare visite mediche sono infinite. Controlli e consulenze oncologiche gratuite a Oristano grazie all’impegno dell’associazione “Le Belle Donne” e alla disponibilità del dottor Tito Sedda, specialista in oncologia ora in pensione e volontario dell’associazione guidata da Maria Cadeddu. Il servizio prevede consulenze tutti i mercoledì, dalle 9 alle 12, nello studio in piazza Roma 72, al primo piano.

Si comincerà domani, mercoledì 26 febbraio. Tito Sedda, che ha trascorso 29 anni al San Martino di Oristano, 18 nel reparto Medicina e 11 in Oncologia, spiega il perché della sua ennesima missione per gli altri: «Sono un medico in pensione ma anche un volontario, ecco perché non possono non rispondere a tutte le domande che da sempre mi pongono. Per questo ho deciso, con l'associazione, di promuovere questa iniziativa, anche alla luce del fatto che in tantissimi non hanno un medico di base. Penso soprattutto alle persone fragili, agli anziani. Le richieste che da sempre mi fanno sono varie: dalla lettura degli esami a come muoversi dopo aver scoperto di avere un tumore. O cosa fare se si avverte un dolore particolare, sospetto».

Per prenotare, è sufficiente una telefonata al numero 3483854558. «Io sarò lì per dare una consulenza, per aiutare chi non sa come muoversi. In tanti non sanno nemmeno come prenotare degli esami specifici. Siamo in trincea, la sanità non sta avendo un bel periodo, non posso non mettere a disposizione il mio sapere e la mia disponibilità», conclude Sedda.

© Riproduzione riservata